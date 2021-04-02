Коротко остриженный в ПНД шаман Габышев жалуется на частую потерю сознания

Соратница якутского шамана Александра Габышева Кыайыылана Захарова сообщила изданию «Якутия.инфо», что Габышев пожаловался на резкое ухудшение самочувствия в психоневродлогическом диспансере Якутска, где его принудительно содержат после очередной попытки отправиться в ход на Кремль для изгнания духа Владимира Путина.

«Сразу было видно, что его очень тщательно пролечили, но не в положительную, а отрицательную сторону. Мы с ним переговорили, он сказал – я слабый, не могу громко говорить. Где-то через пять-шесть минут ему стало совсем плохо. При мне он стал дрожать, его отнесли [в палату]», — цитирует издание Кыайыылану.

Александр выглядит очень бледным и худым. Ему запрещено передавать в больницу домашнюю еду. Допустимы только магазинные товары.

Шаман жалуется, что из-за лекарства, которое ему назначили психиатры, он начал часто терять сознание. Изначально он содержался в палате с 25 пациентами, но после его перевели в 16-местное помещение.

Вместе с тем его коротко остригли против его воли, хотя это не является обязательной процедурой для подобного медучреждения.

«Сегодня, когда с ним говорили, он сказал – встретимся ли мы еще. Мы можем опоздать, мы теряем человека», — переживает женщина.

Александр Габышев подвергался принудительному лечению из-за намерения изгнать дух Путина с Красной площади еще летом 2020 года. Но тогда правозащитникам удалось вызволить мужчину из ПНД.