ФОМ: Всё больше россиян говорят о заметном росте цен почти на товары и услуги

Согласно результатам еженедельного опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), рост цен почти на все категории продовольственных и непродовольственных товаров стало замечать всё большее число россиян.

На вопрос «По Вашим наблюдениям, на какие основные продукты, товары и услуги цены за последний месяц заметно выросли?» респонденты на этой неделе дали более высокие результаты почти по каждой из перечисленных категорий. Например, если раньше цены на крупы и макароны заметно росли по мнению 24-27% россиян, то сейчас об это говорят уже 30%, 35% говорят о росте цен на хлебобулочные изделия, хотя неделей до этого таких было 31% (а до того от 31 до 35%), рост цен на мясо и птицу с каждой неделей замечают всё больше россиян: если в феврале показатель был 34%, то к концу марта увеличился до 46%.

Скриншот доклада фонда "Общественное мнение"

Рост цен на молоко заметили 39% против 32-36% в последние несколько недель, на яйца — 51% против 43-49%, на плодоовощную продукцию — 28% против 22-25%, на рыбу и морепродукты — 34% против 28-32%. Незначительно показатель вырос для алкоголя: 12% против 9-11%. Ситуация с растительным маслом и сахаром, с ростом цен на которые с прошлого года активно борется правительство, несколько лучше, но и там наблюдается увеличение показателя: о росте цен на масло в феврале говорили 48%, однако потом их доля упала до 43-44% и держалась на этом уровне, теперь же она вновь выроста до 46%. Аналогичная ситуация с сахаром — рост цен на него заметили 43% респондентов против 40-41 в последний месяц.

Рост цен на ЖКХ заметили 36% вместо 29-35%, на транспорт — 15% вместо 13-14%, на медицину — 20 вместо 17-18% двумя неделями ранее (до того было 20%).

Коснулась тенденция и непродовольственных товаров: о росте цен на бензин говорят 38% вместо 27-36% (плавный рост), на стройматериалы — 18% вместо 10-15%, на моющие средства — 15% вместо 10-13%, на одежду и обувь — 21% вместо 17-20%, на электробытовые приборы — 15% вместо 9-13%.