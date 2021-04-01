В Петербурге жители дома положили кирпич на машину клиентов реабилитационного центра

Реабилитационный центр для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата «Физическая реабилитация» пожаловался, что жители дома на улице егорова, 28А в Петербурге, в котором они арендуют помещение, ополчились против родителей клиентов.

Всего у рехаба в соседстве десять квартир, но значительная часть граждан в них проживающих оказалась недовольна соседством с организацией, пишут «Такие дела».

Причиной конфликта стало то, что родители детей с ДЦП и иными нарушениями, пребывающие в центре, оставляют свои авто на парковке во дворе.

«Мы попросили жильцов поставить автомобили “елочкой”, чтобы поместились машины родителей, которые привозят детей на реабилитацию. Они не согласились и начали давить на родителей», — говорит директор организации Екатерина Клочкова.

В том числе некоторые из жильцов требовали от родителей убрать «своих детей-уродов» и переставить машины, которые вовсе не мешают проезду.

В последнем инциденте принял участие некий мужчина, потребовавший от сотрудницы центра на повышенном тоне убрать машину. Но клиентка, которой принадлежит авто, была на занятии с ребенком.

Когда девушка вышла, на капоте автомобиля лежал кирпич, а место вокруг оказалось оплеванным.

Сейчас организация установила во дворе камеры, чтобы фиксировать агрессию со сторону соседей и сообщать обо всем участковому.