Мужчина из интереса слез на пути в метро. Ему грозят уголовкой и иском в 1 млн

В Москве 30 марта мужчина из «интереса» решил спуститься на пути станции метро «Баррикадная» и пошел посмотреть, что в туннеле. В результате поезда пришлось останавливать, пока сотрудники полиции ходили за ним вниз, а движение на линии замедлилось. Теперь метрополитен грозиться засудить злоумышленника.

Как пишет Telegram-канал столичного метрополитена, один поезд даже пришлось отменить, а ещё пять не доехали до конечной станции. Пресс-служба сообщает, что намерена востребовать с мужчины компенсацию за потерянные средства, а также добиваться уголовного преследования.

«Такое поведение — недопустимо. Для возмещения расходов за задержку движения нам придётся подать иск к пассажиру почти на миллион рублей. Также мы обратимся в полицию и будем требовать уголовной ответственности за хулиганство», — говорится в их сообщении.

Так также называют заинтересовавшегося метрополитеном гражданина «похитителем времени других пассажиров».