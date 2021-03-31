РКН потратит 1,7 млн на исследование о престижности работы в ведомстве

2 350 сотрудников Роскомнадзора пройдут анкетирование в рамках проекта оценки «уровня вовлечëнности и удовлетворëнности работников ключевыми факторами рабочей среды».

Стоить проведение опроса будет 1,73 миллиона рублей, согласно конкурсному документу на портале госзакупок, на который обратили внимание «Открытые медиа».

Сообщается, что результаты опроса помогут руководителям ведомства определить, считают ли сотрудники работу в учреждении престижной и как они сами видят свою профессию и миссию надзорного органа.

Также в опроснике найдутся вопросы об удовлетворенности заработной платой, балансом времени между работой и личной жизнью, условиями труда. Отдельно сотрудники расскажут об отношении к руководству.

Опрос должен пройти до 16 июля 2021 года.