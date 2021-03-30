В Мытищах силовики пытаются задержать забаррикадировавшегося в доме пенсионера

В поселке Вешки городского округа Мытищи идет спецоперация по задержанию мужчины, который, забаррикадировавшись в своем доме, пытался отстреливаться от силовиков.

Сообщается, что силовики пришли к 61-летнему пенсионеру для проверки данных о незаконном обороте оружия. Мужчина стал стрелять в правоохранителей из автомата и бросать в них гранаты.

Ранее РБК со ссылкой на Telegram-каналы Mash и 112 сообщил, что здание, где находился стрелявший, взяли штурмом. Позже представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий рассказала, что открывший стрельбу по полицейским находится один в доме, его не задержали. «Пенсионер забаррикадировался в доме. На месте работают сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета», – отметила Врадий.

Мужчина удерживает дом уже более четырех часов. По сведениям Telegram-каналов, стрелка зовут Владимир Барданов. Предположительно, ранее он был судим за кражу и грабеж. Известно также, что он владел несколькими предприятиями, автосервисом и двумя ЧОПами, которые были ликвидированы в течение последних двух-трех лет. Оружие у него могло остаться с того времени.

Следственные органы ГСУ СК России по Московской области возбудили дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ).