Министр просвещения назвал причину падения качества образования в школах

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что качество образования снижается из-за обилия различных программ и разных учебников, пишет ТАСС. Об этом он рассказал в рамках программы «Диалог» на телеканале «Россия-24».

Кравцов рассказал, что помнит, как в 90-е годы стали говорить о том, что учебников должно быть много и свои программы должны быть чуть ли не в каждой школе.

– Конечно, это ведет к тому, что качество образования сразу падает, – заявил министр.

По его словам, негативное влияние на результаты обучения оказывает разрыв единого образовательного пространства, которое сейчас можно проследить, например, в Финляндии. Эта страна показывала достаточно высокий результат в образовании, но из-за множества программ и учебников результаты стали снижаться.

Кравцов добавил, что Министерство недавно приняло новый федеральный перечень учебников, ограничив, таким образом, число изданий. По его мнению, это должно способствовать восстановлению в России единого образовательного пространства.

Министр подчеркнул, что даже в советской системе было два или три учебника по математике. По каждому предмету должны быть соответствующие концепции, определенный минимум содержания образования.

– Сегодня мы его уже разработали, надеемся, что в ближайшее время он будет принят. И тогда мы как раз воссоздаем то единое образовательное пространство, которым мы в свое время очень гордились – заключил глава Минпросвещения.

Каверин Дмитрий.