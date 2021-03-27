81% россиян пересмотрит покупательские привычки. 37% будут покупать самое дешевое

46% россиян испытывают финансовые ограничения, когда речь идет о повседневных покупках в супермаркетах, 66% граждан уже поменяли свои потребительские привычки, сообщает телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на исследование NielsenIQ.

Всего готовятся поменять свой подход к покупательскому поведению 81% россиян. 68% респондентов отмечают, что готовы купить любой товар со скидкой, не ориентируясь на бренд.

61% признаются, что все-таки ориентируются на бренды, но готовы изменить приоритет, если регулярная цена на продукт привычного товарного знака вырастет.

37% всегда выбирают самый дешевый товар из категории, а 20% не чураются продуктов СТМ (собственной торговой марки). Имеются в виду продукты совершенно разных категорий, оформленные идентично. В «Ашанах» это товары «Каждый день», в «Пятерочках» – «Красная цена», в «Магнитах» – «Моя цена». Эти продукты часто ощутимо дешевле.

За минувший год прирост доли СТМ в ритейле составил 14,6%. Он занимает 5% от общего товарооборота сетевых магазинов. Чаще всего (38,2%) покупатели покупают оливки собственной товарной марки магазина.