В Вологде подростка вынудили покинуть школу после штрафа за участие в митинге

В городе Вологде комиссия по делам несовершеннолетних оштрафовала на 30 тысяч рублей ученика десятого класса по двум статьям КоАП. Об этом сообщает телеграм-канал Avtozak Live.

Штраф размером в 10 тысяч подросток получил за участие в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера алексея Навального, а 20 тысяч за публикацию видеоролика с призывом выходить на акцию в своем городе.

Примечательно, что инициатором разбирательства стала директриса школы.

Когда ситуация разбиралась в учебном учреждении, полицейские и руководитель учреждения пугали десятиклассника сто тысячными штрафами и госпитализацией в психиатрическую больницу.

В итоге тинейджера вынудили покинуть школу по собственному желанию.