В Волгограде самая полная женщина в России не перенесла последствий COVID-19

Жительница Волгограда Наталья Руденко, которую в 2018 году признали самой тяжелой женщиной России (250 килограммов), скончалась в областной больнице от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом пишет издание «Волгоград онлайн» со ссылкой на родственников умершей.

Осложнения коснулись легочной системы. До поступления в больнице регионального уровня за здоровье девушки боролись врачи двух городских стационаров.

Известно, что после 2018 года за пару лет Наталья смогла снизить свой вес на 150 килограммов. В ее планах было достичь 70-килограммового веса, но болезнь наоборот привела к очередному набору веса.