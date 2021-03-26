Под Тамбовом женщина заставляла школьницу попрошайничать в образе старушки

47-летняя жительница города Мичуринска Тамбовской области признала вину в деле о вовлечении несовершеннолетней родственницы в антиобщественные действия, сообщает УМВД субъекта.

С 20 февраля по 19 марта текущего года она заставляла 14-летнюю родственницу попрошайничать в образе старушки, вызывая у проходящих мимо горожан жалость.

Школьница укрывалась в одежду так, чтобы ее лица не было видно.

По инкриминируемой статье тамбовчанке грозит наказание от обязательных работ до лишения свободы сроком до четырех лет.

Подозреваемая свою вину признала.