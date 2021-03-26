МВД предложило упростить правила оформления российских паспортов

В Министерстве внутренних дел России подготовили изменения правил замены просроченного российского паспорта. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложенным изменениям в постановление правительства от 1997 года о российском паспорте, документ будет действителен в течение 30 дней после его истечения срока его действия.

Сейчас паспорт становится недействительным и его необходимо менять с момента достижения 20 и 45 лет.

В ведомстве объяснили изменение срока признания паспорта недействительным практикой банков, которые отказывают гражданам в предоставлении услуг из-за недействительных паспортов, информация о статусе которых указывается в соответствующем информационном ресурсе.

Согласно проекту, предлагается разместить на последней странице бланка паспорта информацию для его владельца. Она будет содержать «основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта, которая будет способствовать простому восприятию гражданами необходимых сведений, что в конечном счете позволит повысить комфортность правового режима документирования граждан Российской Федерации», говорится в пояснительной записке.

В ведомстве считают, что изменение срока действия паспорта позволит россиянам полноценно участвовать в общественной, политической и экономической жизни общества.

Каверин Дмитрий.