Эксперт по истории РПЦ назвал предполагаемого лоббиста поправок в "антиотмывочный" закон

Росфинмониторинг перечислил пять организаций, на которые повлияют поправки, предложенные к «антиотмывочному» законодательству.

Среди них Ярославско-Костромская Епархия Русской православной старообрядческой церкви, «Костромская Епархиальная мастерская „Кацея“», ООО «ХПП „Софрино“ РПЦ», ООО «Софийская набережная» и ООО «Риза».

Все перечисленные юрлица занимаются производством и продажей религиозной атрибутики из драгметаллов. Поправки позволяют им осуществлять сделки с наличными и выводят из под пригляда Росфинмониторинга. Ситуация, мягко говоря, коррупциогенная.

Эксперт в области истории РПЦ Сергей Бычков в разговоре с «Открытыми медиа» предполагает, что основным лоббистом поправок выступает Храм на Софийской набережной, а остальные четыре юрлица добавлены в список для массовки.

«У них есть своя мастерская в Мытищах, изделия из драгметаллов, которые продаются во всех подземных переходах — это как раз работа той мастерской. Настоятель храма, священник Владимир Волгин, я думаю, и является лоббистом этого законопроекта», — приводят слова историка.

Самый дорогой крестик в ООО «Софийская набережная» стоит почти 114 тысяч рублей.

Директор Transparency International Илья Шуманов предупреждает: «Через эту дырку могут совершаться операции с наличными, с непонятным происхождением драгметаллов. Если сделка хоть на миллиард рублей будет проводиться за кэш, никакого контроля за ней не будет».