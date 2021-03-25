Земля бурлит: чем опасно массовое извержение вулканов и как пепел меняет климат

Роман Вильфанд рассказал об ощутимых последствиях автивности Ключевской Сопки, Этны и других вулканов.

В последнее время на всей планете наблюдается рост вулканической активности. В конце февраля – начале марта начали извергаться как минимум четыре крупных вулкана. Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд рассказал Sobesednik.ru, почему извержение вулканов может привести к похолоданию и как все это влияет на климат.

Пепел «съедает» солнечное тепло

– В разных частях света сейчас одновременно извергаются как минимум четыре вулкана. Чем это чревато? Надо ждать природных каткализмов?

– Нашей планете 4,5 млрд лет. И за это время было очень много вулканических сейсмических событий. Собственно говоря, Земля – умеренно молодая планета, и она, конечно же, бурлит. Вулканология, сейсмология – невероятно интересная наука, но эта совершенно особая область знаний.

Вы говорите о четырех извергающихся вулканах. На самом деле их гораздо больше, поверьте мне. Одни постоянно действуют в нормальном режиме, другие – в полупассивном, третьи – в более активном... Вулканическая деятельность всегда была и будет.

наше досье

Какие вулканы проснулись в феврале-марте 2021 года

28 февраля в Италии Этна засыпала пеплом улицы близлежащих населенных пунктов, 7 марта – новый пеплопад, окутавший черным облаком улицы Сицилии.

2 марта поток лавы сошел с Ключевской Сопки на Камчатке. Ситуация до сих пор опасная. МЧС объявило лавинную опасность в районе.

2 марта – вулкан Эбеко на Северных Курилах выпустил двухкилометровый столб пепла.

2 марта вулкан Синабург (о. Суматра, Индонезия) выбросил столб пепла на 12,2 км, а лавина растеклась на 5 км по округе. За последние 20 лет это первое крупное проявление активности вулкана.

3 марта – мощное извержение вулкана Пакая (Гватемала), одного из активнейших вулканов планеты. Последний раз Пакая извергался в 2000-м.

6 марта проснулся вулкан Сангай (Эквадор).

– Активность вулканов как-то влияет на изменение климата?

– В метеорологии, климатологии очень много аспектов, связанных именно с вулканической деятельностью. Есть много теорий, связанных с изменением климата. Одна из них так и называется – вулканическая.

Изложу коротко ее суть: когда вулканы очень активны, результат их деятельности – вулканический пепел – попадает не в тропосферу, а гораздо выше, в стратосферу. А попав туда, он не исчезает быстро, а функционирует там годами, перемещаясь в стратосфере по законам циркуляции. Так вот, этот пепел оказывает очень существенное влияние на климат.

Дело в том, что солнечная энергия либо поглощается дисперсным составом пепла, либо отражается. И если вулканов извергается очень много, то и пепла в стратосфере оказывается очень много и происходит климатическое похолодание.

Я говорю не только о тех вулканах, которые извергаются, а и о тех, которые уже закончили извержение. Ну, скажем, вулкан Пинатубо (Филлипины), вулкан Попокатепетль (Мексика), многие другие. В течение какого-то времени они были очень активными, потом их активность прекратилась. Но последствия этих выбросов мы чувствуем очень долго.

Я специально акцентирую внимание на том, что пепел в стратосфере существует годами. В результате нарушается тепловой баланс земной поверхности. И это приводит к похолоданию, иногда и к периодам длительного похолодания. Конечно, это происходит, когда вулканы либо очень долго действуют, либо произошло очень мощное извержение нескольких десятков вулканов (как это было раньше).

Не буду утверждать, что все это абсолютно точно, но это – одна из теорий, которая не опровергается учеными и воспринимается ими.

Вулканы помогут справиться с глобальным потеплением?

– Это возможное похолодание «от вулканов» способно уравновесить то изменение климата в сторону потепления, которое так волнует сейчас человечество?

– Такая идеология сейчас разрабатывается, она так и называется: геоинжиниринг. И заключается в том, что нужно находить какое-то противодействие потеплению климата, вызванного человеческой деятельностью, антропогенным воздействием.

Упрощенно она заключается в том, что если удастся постоянно поддерживать определенный состав сернистых соединений в дисперсном виде в стратосфере, солнечная энергия будет поглощаться и отражаться. И таким образом то тепло, которое образовалось в результате парниковых газов – а это явная деятельность человека – будет уравновешиваться. Солнечная энергия частично не будет достигать подстилающей поверхности.

Не могу сказать, что очень уж позитивно отношусь к этой теории, но это одно из новых научных направлений, которое сейчас активно обсуждается.

– А почему вы относитесь к этому направлению скептически?

– По принципу врачей: не навреди. Любое вторжение в природную среду – весьма деликатный процесс, который нужно детальнейшим образом промоделировать, рассчитать последствия как в ближайшей перспективе (нескольких месяцев, лет), так и в отдаленной. Ведь жить на Земле должны не только наши внуки и правнуки, а и более далекие поколения потомков. И в таких неоднозначных вопросах нужно действовать очень продуманно. Поэтому направление геоинжиниринга существует, но пока только в умах ученых.

Как вулканы мешают авиаперелетам

– Говорят, что лава, извергающаяся Ключевской Сопкой на Камчатке, может привести к подтоплению вечной мерзлоты, и тогда мало не покажется. Это так?

– Тут, скорее, речь идет не о камчатском вулкане (или о нескольких камчатских вулканах), а о том явлении, которое обнаружили на Ямале, когда действительно в зоне вечной мерзлоты обнаружили пустоты, в которых происходят процессы, связанные с вулканической деятельностью. Это совершенно новый объект исследования, очень неизученный. Думаю, что никаких выводов делать пока не нужно: слишком рано. Но, конечно, это совершенно необычно.

Ключевская Сопка на Камчатке // Фото: Global Look Press

– На что еще могут оказать воздействие вулканы?

– Прежде всего, на авиаперелеты. Но как только появляются признаки вулканической активности, все мировые центры зональных прогнозов обязаны мгновенно рассчитать перенос продуктов вулканической деятельности. Потому что для штурманов очень важно понимать, где и в каком месте есть их концентрация. Речь не только о видимости во время полета, но, что гораздо более важно, о видимости при взлете-посадке.

Во-вторых, дисперсная составляющая вулканической пыли оседает на моторах, и тем самым вызывает технические проблемы.

Все это четко просчитать – задача непростая. Вот если знать точно функцию источника вулкана, тогда по химико-транспортным и по физико-транспортным моделям можно рассчитать, в какую сторону, какова концентрация...

Кстати, на Камчатке с этим особых проблем нет. Там хорошо известны все параметры, и все правила проложены. В общем, деятельность камчатского вулкана не оказывает никакого влияния на задачи авиаобеспечения.

А вот, скажем, извержение вулкана Эйяфьятлайокудль (Исландия) в 2010-м стало настоящим событием. Тогда фактически было прекращено авиасообщение с Европой. И надо было быстро рассчитать все возможные модели, что было нелегко – вулкан же пульсировал. Но в результате справились, и достаточно успешно. Хотя воздушное пространство на некоторое время все же пришлось закрыть.

«Пепел «гулял» взад-вперед по экватору»

– А как циркулирует вулканический пепел в стратосфере?

– Это удивительная вещь! Думаю, об этом мало кто знает. Довольно долго у метеорологов было вполне четкое представление о том, как это происходит. И вдруг в середине 1960-х обнаружился совершенно удивительный факт.

Начал очень мощно действовать один из вулканов на островах Индонезии, вулканический пепел которого оказался в стратосфере. А тогда уже наступила спутниковая эра, и хотя еще не было таких мощных спектрометров, как сейчас, но за состоянием стратосферы наблюдать уже было можно. Вот и за этой вулканической пылью наблюдали. Оказалось, что в течение какого-то времени она перемещалась на экваторе – с запада на восток и потом вдруг повернула вспять начала перемещаться обратно – с востока на запад. Индонезия, напомню, находится в экваториальном поясе.

– То есть пыль от индонезийского вулкана «гуляла» взад-вперед строго над той зоной, откуда была выброшена?

– Именно так. А сравнительно недавно ученые-теоретики – математики из Института вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) – с помощью очень сложных вычислений прояснили, почему происходит это явление. Оно даже получило название: квазидвухлетняя цикличность нижней экваториальной стратосферы.

В течение примерно одного года воздушные массы на экваторе (в слое где-то от 20 до 40 км) перемещаются с запада на восток. И примерно такое же количество времени – с востока на запад. Это очень интересный эффект, и сейчас он используется во всех моделях общей циркуляции атмосферы, учитывается в прогнозах – как на долгие сроки, на сезоны, даже десятилетия, так и в более краткосрочных прогнозах.