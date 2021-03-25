"Второй Магнитский", вертолет на Марсе, соцсети по паспорту. Главное к 25 марта

Фигурант дела о взятке экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, глава фармкомпании «Биотэк» Борис Шпигель заявил, что в СИЗО находится на грани смерти, а дело организовали сотрудники ФСБ, желающие «отобрать» у него бизнес. По его словам, именно он, а не глава региона является главной мишенью расследования, а 9 месяцев назад к нему приходил сотрудник ФСБ, «предлагал "крышу" и говорил, что [Шпигелю] нужно отдать контрольный пакет [его] бизнеса». Этот же человек якобы задерживал его. Дорогие часы, переданные Белозерчеву, он назвал подарком, взятки отрицает, а также предупреждает, что с его набором болезней «просто умрет» в СИЗО:

«Вчера на суде я сказал: "Вы что, хотите получить второго Магнитского? Вы его получите!"»

— приводит его слова «КоммерсантЪ» со ссылкой на говорившую с ним члена ОНК Марину Литвинович.

Роскомнадзор предлагает при регистрации в соцсетях и мессенджерах требовать номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Возможен вариант, когда данные будут собирать площадки или РКН, а также, когда их будут передавать госуслугам и другим ведомствам. Эксперты говорят, это приведет к утечкам и злоупотреблениям:

«Ни Роскомнадзору, ни соцсетям ни к чему такой объем данных, если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу», — считает Михаил Третьяк из «РосКомСвободы».

В NASA намерены испытать вертолет Ingenuity, закрепленный на марсоходе Perseverance, 19 февраля приземлившегося на Марсе. Об этом сообщает Euronews.

Совет ООН по правам человека создает специальную группу, которая будет расследовать и документировать события в Беларуси после президентских выборов, передает «Радио Свобода»*.

В пресс-службе Европейской службы внешних действий пояснили, что «отстаивание демократических принципов и прав человека — это не вмешательство во внутренние дела, это универсальный вопрос человеческого достоинства». С таким заявлением там выступили в ответ на слова белорусского представителя в ООН. ЕС также добавляет, что их сторона не имеет скрытых мотивов в белорусском вопросе и они «никому ничего не навязывают» (цитата по TUT.BY).

11 марта власти Крыма активно сообщали, что регион посетила «делегация из Китая» с «официальным» визитом. Их встречали на уровне регионального правительства, а прокремлевские СМИ «Спутник» и «Вести-Крым» активно освещали всё это. Как выяснила «Медуза», эта «делегация из Китая», на самом деле, — просто несколько китайских торговцев, давно живущих в Москве и продающих товары легкой промышленности на оптовых рынках «Москва» и «Садовод».

Пресс-секретарь правительства Германии призвал на уровне Евросоюза начать закупку российской вакцины «Спутник V». Сейчас вакцину проверяет европейский регулятор, она ещё не одобрена на уровне ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель публично извинилась за попытку ввести локдаун во время Пасхи, назвав это ошибкой. «Это только моя ошибка, поскольку в конечном итоге я несу за все ответственность», — сказала она. Как пишет Deutsche Welle, в парламенте Меркель и её коллег критикуют за «дилентантизм» и требуют получить от депутатов вотум доверия, на что она ответила отказом, пояснив, что он не нужен, так как от локдауна она отказалась.

20-летней активистке Анастасии Понькиной из Ижевска грозит до 5 лет колонии из-за митинга 23 января. Власти обвиняют её в «хулиганстве по мотивам политической ненависти». Это якобы проявилось в том, что она «увлекла [толпу] своим примером», перекрыв проезжую часть, рассказал «Дождь».

*«Радио Свобода» объявлена российскими властями «иностранным агентом».