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"Российская ЛГБТ-сеть"* обратится в СК из-за угроз от семей задержанных чеченцев

Телеканал «Грозный» опубликовал видео с участием родственников задержанных Исмаила Исаева и Салеха Магамадова

Фото: Instagram

Телеканал «Грозный» опубликовал видео с участием родственников задержанных Исмаила Исаева и Салеха Магамадова.

На видеосюжет обратило внимание издание The Insider

В начале февраля Магамадова и Исаева задержали в Нижнем Новгороде и увезли в Чечню, не пустив к ним адвокатов. Известно об этом стало от организации «Российская ЛГБТ-сеть». Вскоре власти республики сообщили, что оба подозреваются в пособничестве членам незаконного вооруженного формирования (часть 2 статьи 208 УК РФ). 

На опубликованном чеченским телеканалом видеообращении родственники задержанных требуют прекратить причислять молодых людей к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, угрожая правозащитникам и журналистам, которые писала о задержании, судом за клевету. При этом один из мужчин заявляет, что семьи готовы на все, «вплоть до преступления». 

По сведениям издания, «Российская ЛГБТ-сеть» планирует обратиться в Следственный комитет в связи с угрозами. Также сообщается, что мать Салеха Магамадова заявила о возможном давлении на родственников, записавших обращение. Кроме того, отмечается, что накануне, 24 марта, в чеченском селе Комсомольское Урус-Мартановского района силовики задержали примерно 20 родственников Исаева и Магамадова. 

Телеканал «Грозный» опубликовал видео с участием родственников задержанных Исмаила Исаева и Салеха Магамадова.

На видеосюжет обратило внимание издание The Insider

В начале февраля Магамадова и Исаева задержали в Нижнем Новгороде и увезли в Чечню, не пустив к ним адвокатов. Известно об этом стало от организации «Российская ЛГБТ-сеть». Вскоре власти республики сообщили, что оба подозреваются в пособничестве членам незаконного вооруженного формирования (часть 2 статьи 208 УК РФ). 

На опубликованном чеченским телеканалом видеообращении родственники задержанных требуют прекратить причислять молодых людей к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, угрожая правозащитникам и журналистам, которые писала о задержании, судом за клевету. При этом один из мужчин заявляет, что семьи готовы на все, «вплоть до преступления». 

По сведениям издания, «Российская ЛГБТ-сеть» планирует обратиться в Следственный комитет в связи с угрозами. Также сообщается, что мать Салеха Магамадова заявила о возможном давлении на родственников, записавших обращение. Кроме того, отмечается, что накануне, 24 марта, в чеченском селе Комсомольское Урус-Мартановского района силовики задержали примерно 20 родственников Исаева и Магамадова. 

Теги: #Чечня

Рубрика: Общество

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