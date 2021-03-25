Прокуратура проверит законность акции, которой дети попросили построить им школу

В поселках Вишнёвка и Привольное в Татарстане несколько десятков детей сели и легли на снег, выложив телами слово «школа». Они попросили президента Республики Рустама Минниханова обеспечить их доступным образовательным учреждением, но вместо министерства образования их ролик решила проверить прокуратура.

«Очевидно, что в этих населенных пунктах на сегодня есть проблемы с транспортной доступностью и социальной инфраструктурой. Эти проблемы относятся к вопросам местного значения и они, безусловно, будут решаться муниципальными властями. Со своей стороны, прокуратура принимает все необходимые меры по обеспечению законности в этой сфере. Вместе с тем считаем неприемлемым вовлекать детей в подобные акции», — заявил РИА Новости старший помощник регионального прокурора Руслан Галиев.

Он обратил внимание на то, что прокуратура в том числе проверит, было ли нарушено законодательство «организаторами акции с участием детей».

В офисе Минниханова также заявили, что губернатор не занимается строительством школ, а это дело подпадает под юрисдикцию муниципалитета.

Отметим, что формат видеообращений, на которых граждане страны собираются в группы и просят решить их проблемы, с которыми им отказываются помочь местные власти, является привычным. Например, подобные просьбы регулярно записывают в адрес президента страны Владимира Путина. В ходе своих «прямых линий» он традиционно занимается их решением.