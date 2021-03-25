Митинг за Навального собрал 230 тысяч подписей. Волков дает три недели до 500

Команда Навального отчиталась о том, что накануне удалила уже 11 тысяч ненастоящих регистраций на пока что условный митинг в поддержку Алексея Навального*. Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков сказал «Дождю», что рассчитывает собрать запланированные полмиллиона человек через три недели, так как первоначальные темпы были обусловлены активными сторонниками.

«Мы уже видим, что темпы резко снизились. Я буду рад, если мы недели через три наберем 500 тысяч», — сказал он, добавляя, что «с какой-то левой почты» зарегистрироваться на митинге никому не удастся, а пару сотен людей, которые «от балды поставили», можно считать статистической погрешностью, которая ни на что не повлияет.

Сейчас на сайте уже зарегистрировались почти 230 тысяч человек. В столичном регионе выйти на митинг уже готовы не менее 60 тысяч человек, а в Санкт-Петербурге — около 30 тысяч.

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