Власти Москвы могут снять некоторые ограничения в апреле под празднования 9 Мая

Сказать, что россияне и тем более москвичи с нетерпением ожидают завершения карантина и снятия последних ограничительных мер – ничего не сказать. Жители столицы, которым в условиях пандемии, похоже, досталось больше всего из-за высокого статуса самой Москвы, высокой плотности населения и наиболее высоких показателей распространения COVID-19 в стране в наиболее сложные периоды, в буквальном смысле сходят с ума от всех этих процессов.

Единственной надеждой для большинства вырваться из самоизоляции и вернуться к прежней жизни в условиях продолжающейся эпидемии стала кампания по вакцинации населения. Которая, к слову, постепенно начала приводить к ожидаемому эффекту – статистика заболеваемости в стране в целом и в Москве в частности неуклонно снижается. Более того, часть ограничений столичные власти сняли ранее, а теперь появляются слухи о том, что в будущем может быть снят даже запрет на проведение массовых мероприятий.

Столичные власти рассматривают возможность отмены карантинных ограничений в этой части – массовые мероприятия могут разрешить уже к концу апреля. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к процессу. Отмечается, что власти рассчитывают на снятие ограничений не только для того, чтобы немного убавить народное недовольство, но еще и для того, чтобы не отменять в 2021 году такое важное и для федерального центра, и для населения мероприятие, как празднование Дня Победы.

«Если в течение ближайших нескольких недель сохранится благоприятная динамика и стабильная ситуация, ограничения могут быть сняты уже к середине или концу месяца, что позволит провести массовые мероприятия, которые приурочены к 9 мая, в очном формате», – приводит агентство слова своего собеседника.

О том, что мэрия Москвы может снять ограничения на массовые мероприятия ко Дню Победы и что традиционное шествие «Бессмертного полка» состоится в обычном формате, пишет также РБК со ссылкой на три близких к администрации президента РФ источники.