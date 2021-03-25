Инфекционист Николай Малышев назвал сроки отмены карантина в Москве

Едва ли не с начала этого года в Москве, да и в целом в России стали чаще говорить о возможном снятии карантина или хотя бы части тех ограничительных мер, которые были введены в столице и других регионах страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Впрочем, рассматривать проблему сквозь столичную призму – вполне нормальный подход. Самый крупный и густонаселенный город страны, деловой, культурный и туристический центр. Где, как не в Москве, риски распространения заболевания являются самыми высокими, что отражается и на обычной жизни москвичей из-за вводимых столичной администрацией мер. Так что, Москва – в какой-то степени лакмус прогресса в борьбе.

И в этом смысле из города в последнее время поступает все больше положительных новостей. К примеру, не так давно стало известно о том, что власти столицы могут в ближайшие недели отменить ограничения на проведение массовых мероприятий. По данным источников «Интерфакса», к примеру, существует высокая вероятность того, что торжественные мероприятия ко Дню Победы можно будет проводить в очном формате.

Теперь же появилась информация о том, когда в Москве могут вообще снять карантин вместе со всеми ограничениями по коронавирусу. Как пишут авторы Telegram-канала «Раньше всех» со ссылкой на врача-инфекциониста, профессора Николая Малышева, жители столицы в случае стабильного снижения числа заболевших смогут полностью выйти из карантина уже к середине лета.