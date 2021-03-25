Готовь рулон к лету: эксперты предупредили о дефиците туалетной бумаги

На фоне борьбы с пандемией COVID-19 мир может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги. О надвигающемся кризисе предупреждает Bloomberg.

Кризис может быть вызван нехваткой мощностей для транспортировки сырья, необходимого для производства товара.

В агентстве пояснили, что на фоне повышения спроса на перевозку товаров морем выявлена нехватка судов, призванных выполнять эту задачу. Это уже отразилось на экспортерах, работающих с товаром, упакованным в контейнеры. Существуют опасения, что ситуация повлияет и на грузы, перевозимые в других видах упаковки.

О возникновении проблем с экспортом рассказал глава бразильской компании Suzano SA Вальтер Шалька. На ее долю приходится около трети мировых поставок того сорта древесной массы, который идет на производство туалетной бумаги. По словам главы компании, суда стали появляться у терминалов Suzano реже обычного из-за обострения конкуренции между потребителями, а в дальнейшем ситуация может ухудшиться.

Он также добавил: «Все южноамериканские игроки, которые экспортируют крупными партиями, столкнулись с этим риском». И подчеркнул, что если это произойдет, то в первую очередь пострадают предприятия, которые не запаслись сырьем.

Напомним: когда около года назад были введены первые ограничения из-за пандемии, потребители стали массово скупать не только продукты питания, но и предметы первой необходимости. С прилавков магазинов в десятках стран исчезла в том числе и туалетная бумага.

Каверин Дмитрий.