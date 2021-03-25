Депутат Горелкин назвал новости о соцсетях по паспорту старой "пугалкой" СМИ

Одиозный депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин, широко известный как автор закона «против Яндекса», пояснил, что имел в виду Роскомнадзор, опубликовавший предложение сделать регистрацию новых аккаунтов в соцсетях только по паспорту. По его словам, это не обязательное правило, а лишь дополнительная возможность.

«Пугалке про "интернет по паспорту" столько же лет, сколько в России интернету. И все равно коллеги-журналисты ее регулярно достают из пыльного чулана, чтобы собрать урожай кликбейта. Объясняю. Речь идет о единой информационной системе, подтвержденный аккаунт в которой можно будет использовать для регистрации на множестве ресурсов и соцсетей и управления своими персональными данными. При этом никто не запрещает соцсетям или другим сайтам использовать свои способы верификации пользователя, например по номеру телефона», — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Как ранее писал Sobesednik.ru, согласно предложению регулятора, в будущем для входа в мессенджеры и соцсети может понадобиться предоставлять не только номер телефона и паспорта, но также адрес проживания и e-mail. Вход будет возможным, например, через Госуслуги; как вариант предлагается создать систему для авторизации на базе Роскомнадзора.

Эксперты обращают внимание на то, что подобный избыточный, по их мнению, набор сведений, переданных государству, создаст риск дополнительных утечек и злоупотреблений, таких как слежка за гражданами и продажа данных.