Чиновников предложили наказывать за необоснованное изъятие детей из семей

В РПЦ предложили установить ответственность органов опеки за необоснованное вмешательство в семейную жизнь россиян.

Об этом пишет ТАСС.

«Органам опеки и ее представителям предоставили права, при этом ответственность за нарушение прав семьи и нанесение ущерба не установлена», – пояснил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. По его убеждению, в законодательство следует внести соответствующие изменения.

Лукьянов рассказал, что РПЦ приходилось сталкиваться с необоснованным изъятием детей из семьи. «Это глубокая травма на всю жизнь для всех членов семьи. Ребенка приходится возвращать по суду, но чиновник, который все это затеял, не несет никакой ответственности», – отметил председатель патриаршей комиссии.