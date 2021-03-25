Блеск и нищета "Елисеевского": как в Москве "умирает" легендарный гастроном

Корреспондент Sobesednik.ru прогулялся по помещениям исторического супермаркета «Елисеевский», слухи о возможном закрытии которого ходят с конца прошлого года.

Легендарный гастроном был открыт еще в 1901 году купцом Григорием Елисеевым. Магазин быстро оказался в центре всеобщего внимания благодаря роскошному убранству и редким продовольственным товарам. При советской власти «Елисеевский» был переименован в «Гастроном № 1», он превратился в универсам для партийной элиты. Историческое название гастроному вернули лишь после развала СССР.

Теперь в легендарном супермаркете – пустые полки и большие скидки. Немногочисленные покупатели, изучая ассортимент, не стесняются фотографировать интерьеры, а пожилые завсегдатаи с сожалением пересказывают друг другу слухи – магазин в скором времени может быть закрыт.

Этим пересудам предшествовало появившееся в декабре прошлого года сообщение о том, что сеть «Алые паруса», которой принадлежит исторический гастроном, закрывает свои магазины. Официально о прекращении работы «Елисеевского» не объявляли, однако из разговоров продавцов корреспонденту Sobesednik.ru стало ясно – все они в скором времени готовятся искать новую работу.

Ностальгия и одинокие посетители «Елисеевского» – в фоторепортаже Sobesednik.ru.