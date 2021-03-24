YouTube промаркировал интервью Собчак с Моховым ограничением "18+"

Видеохостинг YouTube ввел возрастной ценз на интервью Ксении Собчак со «скопинским маньяком» Виктором Моховым. Теперь он промаркирован ограничением «18+».

Теперь доступ к нему имеют только зарегистрированные пользователи, подтвердившие совершеннолетие.

Напомним, Виктор Мохов вместе с подельницей в 2000 году похитил девушек 14 и 17 лет, которых мужчина после на протяжении трех лет держал в подвале, используя как сексуальных рабынь.

Недавно Мохов вышел на свободу, против чего была в том числе одна из его жертв Екатерина Мартынова. Она намерена добиваться возбуждения против него очередного уголовного дела из-за того, что в интервью с Собчак «скопинский маньяк» заявил, что ему нужно «снова заняться» одной из жертв, подразумевая «помощь» ей в зачатии ребенка. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Ранее к силовым ведомствам с тем же требованием обращалась депутат Оксана Пушкина и организация «Правовая инициатива».

В опубликованном интервью Виктор Мохов заявляет, что считает себя хорошим, но оступившимся человеком. Также он подтвердил, что ему «по кайфу» всеобщее внимание к его персоне.