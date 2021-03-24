В Сочи задержали лицеиста. Он писал о планах нападения на одноклассников

ФСБ по городу Сочи отчиталась на официальном сайте о задержании одного из учащихся местного лицея.

Молодой человек публиковал в личном Telegram-канале результаты экспериментов, которые были подготовкой к нападению на одноклассников. Видео с этими материалами опубликовал телеграм-канал «РИА Новости».

В том числе на канале школьника появлялись фото с «керченским стрелком», который устроил в 2018 году нападение на политехнический колледж, где учился сам. На одной из фотографий была надпись «Ненависть».

На месте проживания подростка были изъяты компоненты для изготовления взрывчатых устройств, материалы о нападениях на образовательные учреждения, а также дневник с инструкциями.