Памфилова: Трехдневное голосование и без эпидемии поддерживают 80% избирателей

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, которую недавно утвердили в этой должности ещё на пять лет, заявила, что, вероятно, голосование осенью 2021 года будет трехдневным вне зависимости от эпидемиологической ситуации.

В интервью «Российской газете» Памфилова заявила, что, согласно опросам, 80% пришедших на выборы избирателей поддержали растянутое во времени голосование. Изначально его вводили, чтобы снизить плотность голосующих в условиях пандемии коронавируса, но в итоге, по её словам, эпидемия не будет решающим фактором для проведения голосования в течение трех дней.

«Мы видим опросы. Из тех, кто ходил голосовать, более 80% говорят, что им понравился многодневный формат. (...) До конца июня, после того, как президент издаст указ, мы должны будем принять решение о формате голосования в этом году. С учетом всех факторов высока вероятность, что оно пройдет в три дня», — поясняет Памфилова.

В своих рассуждениях глава ЦИК ссылается на опрос ВЦИОМ, согласно результатам которого к трехдневному формату голосования «скорее положительно» относятся 74% от числа пришедших на выборы. В целом же среди опрошенных лишь 61% поддержал нововведение. При этом не исключено, что среди тех, кто не пошел на выборы, могли быть люди, передумавшие голосовать из-за этой новеллы. Напомним, что онлайн-опросы, которые проводил ЦИК, показывали противоположный результат:

Каким образом ЦИК намерен проводить трехдневные голосования, не прерывая учебный процесс (большинство УИКов находятся в учебных заведения, а членами избиркомов зачастую являются учителя), Памфилова не ответила, сказав лишь, что этот вопрос обсуждается с профильными министерствами.

Кроме того, глава ЦИК предупредила о вероятном вмешательстве США в выборы в Госдуму, назвав диалог между странами как «заокеансую истерику»: «Мы предполагаем, что разного рода информационных подтасовок и "художественно", с фантазией оформленных вымыслов о "нарушениях" будет немало, поскольку "партнерам" надо любой ценой "снести", дискредитировать предстоящие выборы в России».

Напомним, на последних выборах российские федеральные телеканалы распространяли постановочные ролики, пытаясь доказать, что наблюдательское движение «Голос» якобы готовит фейки о вбросах на участках. На деле это не соответствовало реальности, однако Памфилова все равно раскритиковала «Голос», который не раз аргументированно опровергал свою причастность к этим вбросам.