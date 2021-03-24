На Кубани фермеру сломали три ребра, чтобы добиться признания в воровстве коров

Комитет против пыток* обратился в СК из-за видео, где в мужчин стреляют холостыми патронами и спрашивают, воровали ли они коров.

Инцидент произошел в марте на одной из ферм Краснодарского края, где местные предприниматели встретились, чтобы обсудить продажу крупнорогатого скота. В этот момент их с применением грубой силы задержали.

17 марта к правозащитникам обратились Николай Бондаренко и Андрей Попов.

«Когда я лег на землю, около меня находилось порядка пяти человек в камуфляжной форме. Они требовали лежать, не двигаться. Они также требовали сказать, сколько я украл коров и отопительных котлов. Я им отвечал, что не воровал коров, после этого мне начали наносить удары. Всего мне нанесли около десяти ударов по всему телу. Избиение прекратилось, когда кто-то сказал, что я хозяин фермы», — цитируют слова предпринимателя на официальном сайте Комитета.

В итоге медики констатировали у Бондаренко ушиб коленного сустава, закрытые переломы трех ребер и другие результаты продолжительных побоев.

С Андреем Поповым произошло то же самое. Он уверяет, что сотрудники СОБРа нанесли ему порядка двадцати ударов в область груди, почек и ног.

«Помимо поданных сообщений о преступлениях мы уже обратились к руководству краевого следственного управления с требованием провести эффективную проверку заявлений о пытках, опросить и зафиксировать телесные повреждения у наших заявителей. Мы будем добиваться, чтобы все сотрудники правоохранительных органов, причастные к незаконному применению физического насилия, были установлены следствием и привлечены к ответственности», — подчеркивает юрист Комитета против пыток Илья Платонов.

Также организация направила обращение к руководству регионального УМВД с требованием провести служебную проверку.

* Комитет против пыток включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента