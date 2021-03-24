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"Альянс учителей" опубликовал запись, где педагог ругает Навального на уроке музыки

Общество
12:01, 24 марта 2021

"Альянс учителей" опубликовал запись, где педагог ругает Навального на уроке музыки
Алексей Навальный // Фото: стоп-кадр с видео пресс-службы Мосгорсуда
Алексей Навальный // Фото: стоп-кадр с видео пресс-службы Мосгорсуда

В московской школе № 2070 один из преподавателей принялся ругать и оговаривать оппозиционного политика Алексея Навального, при этом расхваливая президента Владимира Путина, прямо во время урока, сообщает профсоюзная организация «Альянс учителей». Там утверждают, что всё это происходит во время урока музыки, а учительницу якобы зовут Татьяна Кузнецова. Запись «Альянсу» прислал кто-то из учащихся.

На сайте школы №2070 действительно указан преподаватель музыки с таким именем. Там говорится, что её стаж педагогической деятельности превышает 35 лет, а в 2018 году она получила звание «Почетного работника сферы образования Российской Федерации».

На записи женщина признается, что Владимир Путин — первый президент России, за которого ей «не стыдно» и «с которым считаются во всем мире». Она также поясняет, что дети «ничего не понимают» и поэтому сочувствуют Навальному, который сидит в колонии. После этого преподавательница начинает сообщать школьникам ничем не подтвержденные данные о «таком [большом] капитале» Навального за границей без каких-либо ссылок на источники: «Он потом туда уедет и забудет, как всех вас зовут, кто за него там [на митингах] глотку рвет. А потом его там, за рубежом, отравят тихонечко».

На этом фантазия женщины не заканчивается, и она рассказывает школьникам, что «у нас лучшая разведка в мире» и если бы спецслужбы решили отравить Навального, они бы это сделали, в отличие от западных агентов, которым убить политика не удалось. Учительница не останавливается и на этом, добавляя, что российские спецслужбы без проблем могут при желании «тюкнуть» Навального прямо в колонии. 

Когда один из учащихся спрашивает у отошедшего от темы урока педагога, кто такой Навальный, она поясняет, что это «нехороший человек», которому, по её данным, «платят за рубежом, чтобы он разваливал спокойствие нашей страны». 

Далее учительница начинает говорить и вовсе странные вещи о том, что Навальный якобы получил «три миллиона долларов» за организацию зимних протестов, хотя в это время политик находился в местах лишения свободы. На митинги, по её версии, «драться с полицией» пришли «маленькие дети» (оговорившись, что и «не маленькие» тоже). Их педагог назвала «придурками».

«Альянс Учителей» в своих соцсетях называет это пропагандой, поясняя, что согласно ФЗ «Об образовании» учителям запрещено заниматься политической агитацией либо пытаться принуждать учеников склониться к какой-либо политической позиции.

Теги: #Путин #Навальный #Москва #Отравление Навального #Митинги в поддержку Навального

Рубрика: Общество

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