Генпрокуратуру и СК просят проверить Мохова из-за приготовления к изнасилованию

Пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич сообщила, что организация обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить слова вышедшего недавно на свободу Виктора Мохова.

Напомним, Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», в нулевых удерживал в подвале и насиловал двух несовершеннолетних девушек на протяжении 3,5 лет. За это преступления он получил 17 лет лишения свободы.

После освобождения он дал интервью Ксении Собчак, где сделал ряд циничных заявлений. В том числе он отшутился об одной из своих жертв: «Катя там [в подвале] жила, не рожала, а Лена рожала, а сейчас наоборот получилось: Катя родила, а Лена нет. От меня родила и больше не рожает. Так что я не знаю… Надо мне опять заняться ею», — цитируют «Открытые медиа» Мохова.

В этой фразе, по мнению правозащитников, содержатся признаки преступления, конкретно — статьи УК РФ о приготовлении к изнасилованию.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина также обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с официальным письмом.

«Виктор Мохов заявил о намерении "помочь" зачать детей одной из его жертв. Вероятно, за всё время отбывания наказания мужчина так и не осознал свою вину и не раскаивается в содеянном. Кроме того, его высказывания можно оценить как прямую угрозу девушке. Соседи Виктора Мохова также опасаются за безопасность своих детей», — цитирует письмо Пушкиной издание «Подъем».