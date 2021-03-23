До конца года в МИДе утвердят список иностранных вузов, чьи дипломы признаются в РФ

С 23 марта в России стартует упрощенный формат отбора зарубежных образовательных и научных организаций, чьи дипломы не нужно будет утверждать специальной процедурой. Об этом пишет «Парламентская газета».

Предполагается, что единый реестр иностранных вузов, сьи дипломы признаются в РФ автоматически, станет подспорьем для привлечения в страну высококвалифицированных специалистов.

Перечень университетов составлен на основании пяти международных рейтингов. Его оформлением займется Минобрнауки, а до 15 декабря согласует МИД России и Рособрнадзор.