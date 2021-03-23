Директор туристической НКО на Камчатке удостоила себя миллионной премии

СУ СК по Камчатскому краю завело уголовное дело в отношении директора АНО «Камчатский туристский информационный центр» по статье о присвоении имущества, вверенного виновному.

Женщина по итогам работы 2019 и 2020 годов выписала себе премию в размере более миллиона рублей.

При этом Znak.com отмечает, что согласно бухгалтерской отчетности выручка некоммерческой организации за 2018-2019 годы составила всего лишь 203 тысячи рублей.

Поясняется, что премиальные вознаграждения должны выписываться в АНО при участии совета правления. Подозреваемая сделала это в обход процедуры.