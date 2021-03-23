Дела губернаторские: в Пензе коррупция, а в Ульяновске клевета. Новости к утру 23 марта

Правоохранители в Ульяновске завели уголовное дело о клевете в отношении авторов Telegram-канала «Политбюро 3.0», где в том числе критиковался местный губернатор Сергей Морозов. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на правозащитника Александра Брагина.

В конце февраля редакция сообщила, что Морозов намерен переизбраться на новый срок без согласования кандидатуры с президентом Владимиром Путиным. Морозов обратился в уголовный розыск, чтобы там нашли и привлекли к ответу за клевету журналистов канала.

В другом губернаторском деле в Пензенской области в ближайшее время могут арестовать счета и имущество главы региона Ивана Белозерцева. Источник сообщил ТАСС, что по ходатайству следствия под арест попадает недвижимость, автомобили, дорогостоящие часы и деньги.

Напомним, что против Белозерцева возбуждено уголовное дело по статьям о даче и получении взятки, а также посредничестве в ее передаче. При обыске у губернатора дома было обнаружено 500 миллионов рублей. Сам политик вину не признает, а дело связывают с переделом фармрынка в регионе, как ранее писал Sobesednik.ru.

Правительство намерено компенсировать производителям сахара по 5 рублей с каждого килограмма продукта, чтобы сдерживать рост цен. Соответствующие меры были озвучены на встрече ФАС, Минсельхоза, Минпромторга и вице-премьера РФ Андрея Белоусова с предпринимателями. Объем субсидий может составить 3 миллиарда рублей.

Действующие соглашения по сдерживанию цен завершаются 31 марта. В планах правительства пролонгировать сдерживание цен на сахар еще на два месяца, на подсолнечное масло — до октября текущего года.

Сейчас отпускная цена килограмма сахара составляет 36 рублей, а розничная — 46. Подсолнечное масло — 95 и 110 рублей соответственно, передает «Интерфакс».

А вот цены на бензин в правительстве пока сдерживать не планируют, пишут «Известия». Согласно данным Независимого топливного союза (НТС), к концу года стоимость литра бензина АИ-92 и АИ-95 вырастет выше инфляции. А при худшем прогнозе — на 15%.

НТС предлагает снизить цены на бензин, дизель, а также отменить демпфер.

На внешнеполитической арене между тем констатируется полный разлад отношений России с Европой. На встрече главы МИДа РФ Сергея Лаврова с коллегой из КНР российский дипломат заявил, что отношения России с Евросоюзом «уничтожены односторонними решениями Брюсселя».