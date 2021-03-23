Число атеистов в России выросло вдвое за последние 4 года

Согласно исследованию ВЦИОМ, в России с 2017 года вдвое выросла доля неверующих людей.

Исследование было приурочено к Великому посту и затронуло несколько тенденций, важных для понимания будущего страны.

Согласно результатам исследования, в 2017 году лишь 7% россиян называли себя атеистами. В 2021 году их число выросло вдвое − до 14%. В 2019 и 2020 годах признавали себя неверующими 12% опрошенных.

Самый большой процент атеистов оказался среди молодых людей от 18 до 24 лет (22%).

На долю тех, кому от 25 до 34 лет, приходится 18% атеистов. Еще по 11% неверующих приходится на тех, кому 35−44 года и 45−59 лет. Среди россиян старше 60 лет неверующими оказалось 15%.

Большинство опрошенных (66%) на вопрос, последователем какого мировоззрения или религии они себя считают, причислили себя к православным христианам, на втором месте оказался ислам (6%, уровень остался прежним с 2017 года). А 4% опрошенных заявили, что являются верующими, но к какой-либо конкретной конфессии не принадлежат.

Число колеблющихся между верой и неверием почти не изменилось. В 2017 году не были уверены в вопросе веры 5% опрошенных, в 2021-м — 6%.

C 15 марта наступил Великий православный пост, который планируют соблюдать 13% всех респондентов и 17% опрошенных православных россиян.

Каверин Дмитрий