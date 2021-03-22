Владельцы "Свинки Пеппы" и Angry Birds судятся из-за публикаций в соцсетях

Владельцы брендов подали иски к судебному эксперту, который оценивает ущерб брендов от контрафакта.

Владельцы брендов Angry Birds и «Свинка Пеппа» подали иски к судебному эксперту Александру Костину, который оценивает ущерб брендов от контрафакта. Иски от брендов Rovio Entertainment Oyj (Angry Birds) и Entertainment One UK Ltd («Свинка Пеппа») связаны с тем, что эксперт использовал в своих группах в социальных сетях образы персонажей для продвижения своих курсов.

Правообладатели требуют от эксперта 70 тысяч рублей за использование Свинки и 80 тысяч рублей — за птичек.

«Это коммерческий паблик, где эксперт систематически предлагает купить свои услуги», — заявил представитель истцов, руководитель юридической фирмы «Semenov & Pevzner» Роман Лукьянов «Коммерсанту».

Сам же Костин говорит, что его школа разрабатывает методики для проведения судебных экспертиз, и в ее группах в соцсетях обсуждается судебная практика, в том числе по указанным товарным знакам. В данных исках он видит попытку создать основания для его отстранения от судебной экспертизы из-за спора с правообладателями.

В январе суд назначил Костина экспертом в деле о нарушении прав на бренд Angry Birds: в одном из гипермаркетов испекли и продали торт в виде птички из этой франшизы, и Rovio потребовало с владельца магазина 24 тысячи долларов.

По словам зампреда комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолия Семенова, в таких делах господин Костин успешно снижал сумму требований. Также он добавил, что это первый такой иск в российской практике против судебного эксперта.

Каверин Дмитрий