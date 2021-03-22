Столичное Метеобюро: снега и похолодания в Москве в апреле не будет

Последний ощутимый снег пройдет с столице в ночь на 23 марта, затем ожидается постепенное потепление без осадков.

Как рассказала «Москве 24» главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, местами прирост снега в городе сегодня может составить до одного сантиметра. По ее словам, в последующие дни осадки не прогнозируются, а столбики термометров постепенно будут подниматься. «К концу недели ночная температура будет уже слабоположительная, порядка 0, может быть, +2 градуса, а дневная – около +6 градусов», – сказала метеоролог. Она добавила, что резкого таяния снега не ожидается – каждый день будет сходить по три-четыре сантиметра снежного покрова.

Позднякова также сообщила, что в начале апреля будет наблюдаться относительно теплая погода с температурами около +6-7 градусов днем и чуть выше 0 ночью. «Если у нас и будут осадки, то это уже будет дождь», – добавила главный специалист Метеобюро Москвы.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в столичном регионе этой весной ожидается необычайно мощное и долгое половодье, во время которого может подтопить 158 населенных пунктов.