Российским библиотекам хотят запретить уничтожать печатную продукцию времен ВОВ

В Госдуме предлагают обязать библиотеки обеспечивать сохранность полиграфической продукции периода 1939-1945 годов.

На инициативу, с которой на прошлой неделе выступили депутаты Александр Хинштейн и Елена Ямпольская, обратил внимание Telegram-канал «Новый век». В соответствии с разработанным ими законопроектом, библиотекам могут запретить списывать и утилизировать любую печатную продукцию, изданную в период с 1 сентября 1939 по 2 сентября 1945 года. Депутаты указывают на то, что «это важнейшие исторические документы, свидетельства героизма и трагедии великой эпохи».

Как отмечаеют авторы Telegram-канала, очередная громкая, но по сути никак не затрагивающая проблемы обычных граждан инициатива выдвинута в преддверии выборов в Госдуму. На них «Единой России», судя по всему, предстоит серьезная трансформация, в связи с чем ее представители «начинают гонку за демонстрацию старшим своей полезности и правильности», считают журналисты.

«Мы будем отслеживать самые показательные законопроекты, выдвинутые в этом направлении, а ближе к думским выборам составим их хит-парад и посмотрим, как эти инициативы сработали для закрепления конкретных депутатов в списках», – обещает «Новый век».