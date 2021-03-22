Пригожин требует от СКР возбудить дело на Байдена, ФБР, ЦРУ и Минюст США

Бизнесмен Евгений Пригожин, известный как «повар Путина», обратился в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело о попытке его похищения. Так он интерпретировал награду, объявленную Федеральным бюро расследования (ФБР) США за информацию, которая содействует его аресту.

Его письмо главе СК Александру Бастрыкину публикует пресс-служба «Конкорда».

По мнению Пригожина, этим американские власти нарушают ряд российских законов, а также статью 9 Всеобщей декларации прав человека о том, что «никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию». Пригожин утверждает, что попытка его похищения совершалась «в составе преступной группы», в которую входят президент США Джо Байден, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс, а также глава Минюста США Меррик Гарланд.

От Следственного комитета предприниматель ждет возбуждения уголовного дела по четырем статьям Уголовного кодекса в отношении всех перечисленных лиц из высшего руководства Соединенных Штатов Америки.

Пригожин уже был в розыске с 2018 года, когда связанные с ним компании были уличены в попытке вмешательства в американские выборы. Затем Минюст США попросил снять часть обвинений, что вывело Пригожина из «красного уведомления» Интерпола, в списках которого он значился. Ведомство объяснило это тем, что в ходе слушаний по делу могут быть раскрыты инструменты слежки спецслужб США, а это может поставить под угрозу национальную безопасность.

Почему ФБР неожиданно решило вновь заняться поисками Пригожина, неизвестно, однако эксперты объясняли это возможными новыми уликами и свидетелями в деле 2018 года (именно на нем продолжает без подробностей настаивать американская сторона), а также с деятельностью связанной с Пригожиным частной военной компании «Вагнер», проявляющей активность во многих странах мира, которую власти США также считают одной из неофициальных подразделений российской внешней разведки, хотя Кремль свою связь с ней отрицает.