"Лишнее звено в системе пенсионного обеспечения": ПФР предложили распустить

Партия пенсионеров требует ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), так как он лишь «проедает» сбережения граждан.

Как указывается в опубликованном на сайте организации заявлении, ПФР по факту не заботится о благосостоянии россиян, а его существование на руку только негосударственным пенсионным фондам и частным управляющим компаниям, получающим в управление огромные средства практически по нулевой либо отрицательной ставке.

Деньги граждан, по утверждению представителей партии, идут в том числе на собственные нужды ПФР, сумма которых превышает 100 млрд рублей. На эти средства, говорится в сообщении, содержатся более 100 тысяч сотрудников.

«За подобную роскошь, о которой не может мечтать ни один простой гражданин, бюрократы Пенсионного фонда должны поблагодарить парламентариев, утвердивших такие параметры работы», – подчеркивают авторы заявления, напоминая, что именно депутаты Госдумы обязали работодателей перечислять в фонд 22% от начисленной зарплаты.

«Одновременно с этим они разрешили трансформировать полученные средства не в сторону их увеличения, а, наоборот, уменьшения и весьма значительного. При этом депутаты даже не пожелали подумать о том, что затраты работодателей ведут к увеличению стоимости готовой продукции, за которую опять же платим все мы, в том числе и налог на добавленную стоимость», – поясняют в партии.

Таким образом, в организации убеждены, что ПФР – «лишнее звено в системе пенсионного обеспечения». Отмечается, что фонд мог бы аккумулировать в себе пенсионные накопления граждан, получать прибыль и пускать ее на выплаты гражданам, как делают пенсионные фонды в других странах. «Как мы видим, российский работает иначе: он получает страховые пенсионные начисления, обнаруживает, что этих денег для выплаты пенсий не хватает, и обращается к государству, получает дотации и пускает их на выплаты», – резюмируют авторы сообщения, предлагая предоставлять выплаты пенсионерам непосредственно из федерального бюджета.