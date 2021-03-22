Младшие сотрудники Goldman Sachs оценили условия своей работы в два балла из 10

Три четверти младших банкиров Goldman Sachs пожаловались на злоупотребления со стороны начальства и чрезмерный контроль.

Об этом говорится в отчете аналитиков банка, который они представили руководству компании в феврале, пишет «Новый век».

Три четверти (75%) младших сотрудников инвестбанка признались, что стали «жертвами злоупотреблений на рабочем месте», уточняет издание. Также в отчете говорится о «чрезмерном мониторинге или микроменеджменте». Кроме того, люди пожаловались на 95-часовую рабочую неделю.

По итогу удовлетворенность работой в компании большинство респондентов оценили в два балла по десятибалльной шкале. По словам участников исследования, тяжелые условия труда негативно влияют на их физическое и психическое состояние.

В качестве решения проблемы специалисты предложили сократить рабочую неделю до 80 часов и обеспечить соблюдение нормы, согласно которой младшие сотрудники банка не обязаны работать с 21:00 пятницы до утра воскресенья.