Мэр Марселя: Торжества в пандемию устраивают безответственные эгоисты

В воскресенье жители Марселя устроили на улицах города карнавал, чем сильно разозлили своего мэра Бенуа Пайана. Он раскритиковал всех участников этого мероприятия за безответственность, проявленную ими на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер во Франции.

«Ничто не оправдывает уничтожение коллективных усилий по сдерживанию вируса! (...) Я взбешен. Подобный эгоизм некоторых безответственных людей недопустим! Им придется ответить за свои действия в суде (...) Марсель и его жители этого не заслуживают», — пишет градоначальник в своем Twitter.

В России на днях подобным образом устраивали празднования по случаю присоединения Крыма. Власти полуострова, прежде запрещавшие любые массовые собрания, ради этого дня сняли все коронавирусные ограничения, а в Москве президент Владимир Путин, вопреки всем требованиям закона о борьбе с коронавирусом, собрал массовый митинг-концерт, полностью наполнив крупнейший в стране стадион «Лужники» зрителями (около 80 тысяч человек). Среди них, например, почти в полном составе присутствовали депутаты провластных фракций Мосгордумы, которые к тому же, как и многие находившиеся на мероприятии, не носили защитных масок.