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Почему не наказали всех виновных? Пивоваров снял фильм о пожаре в "Зимней вишне"

Общество
11:36, 21 марта 2021

Почему не наказали всех виновных? Пивоваров снял фильм о пожаре в "Зимней вишне"
Фото в статье: Global Look Press
Фото в статье: Global Look Press

К 3-летию со дня трагедии в Кемерово YouTube-канал «Редакция» рассказал, к каким выводам пришло следствие.

25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар, в котором погибли более 60 человек, в том числе 37 детей. На данный момент на скамье подсудимых находятся 15 человек.

«Причина, по которой мы решили сделать этот выпуск сейчас, заключается в том, что до сих пор большинство расследований фокусировалось на моменте самой трагедии: на том, почему были закрыты аварийные выходы, почему огонь распространился с такой скоростью, почему столько людей погибло. Нам показалось не менее важным поместить эту историю в более широкий контекст: пройти по всей цепочке событий и понять, какие выводы вытекают из случившегося сейчас, спустя три года. Все ли виновные привлечены к суду? Все ли уроки усвоены? Не повторится ли такое снова?» – говорится в релизе к фильму.

«Пройдем по всей цепочке и выявим всех причастных и виновных», – пообещал тогда Владимир Путин пострадавшим, когда прилетел в Кемерово после пожара. По этой же цепочке следом за СК отправилась и «Редакция».

В первой половине фильма журналисты рассказывают истории тех, кто оказался в тот роковой день в «Зимней вишне», и перечисляют причины, по которым в здании не работала пожарная сигнализация.

Особый акцент Алексей Пивоваров делает на том, что сначала сотрудники МЧС по ошибочной «подсказке» охранника побежали к закрытому выходу и потеряли время, а также на том зале кинотеатра, в котором погибли почти все посетители. Авторы фильма пытаются понять, могли ли люди спастись и при каких условиях.

Отдельной строкой в расследовании идет митинг у администрации области спустя три дня после пожара, на котором к людям вышел будущий губернатор региона Сергей Цивилёв. В тот момент он был совершенно новым человеком для жителей Кемеровской области, работал заместителем губернатора Амана Тулеева по промышленности. Но после отставки Тулеева власти страны доверили регион именно Цивилёву. Возможно, из-за его действий на том самом митинге, когда он, по сути, встал перед людьми на колени.

Кемеровский ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года

И вот тут, как и было обещано в релизе, «Редакция» обращается к истории здания, его подноготной и подводит зрителя к объяснению того, кто и за что оказался на скамье подсудимых. При этом адвокаты потерпевших указывают: дойдя до определенной черты, следствие остановилось и не смогло найти зацепок для привлечения к ответственности сотрудников мэрии и реального собственника здания Дениса Штенгелова. Интересно, что мнения интервьюируемых экспертов в фильме о том, «прошло ли следствие по всей цепочке», разделились.

«Мне кажется, что со слишком большим энтузиазмом прошли по всей цепочке, потому что на скамье подсудимых оказалось двое сотрудников МЧС, которые не смогли спасти людей. Это первое подобное уголовное дело в России», – считает кемеровский журналист Дарья Кельн.

«Мы явно видим, что следствие остановилось на каком-то определенном моменте, отсеклась мэрия Кемерово и собственник», – говорит Иван Голунов.

«На каком-то звене как будто не оказалось следов связи с другими звеньями, – рассказывает адвокат потерпевших Дмитрий Малинин. – Для того, чтобы быть делу и обвинительному приговору, необходима совокупность доказательств, но здесь следствие их не собрало. В отношении некоторых, очевидно, это случилось по команде сверху. Например, в отношении собственника, как я полагаю, без решения из Москвы невозможно было эту историю замять. Что касается администрации, то речь, скорее всего, о невозможности установить следы по прошествии большого количества времени».

В заключительной части фильма Алексей Пивоваров высказал свою точку зрения на перспективы этого дела.

«Лично мне кажется, что эта катастрофа никогда не будет расследована в условиях российской действительности, – замечает Пивоваров. – Потому что в этом пожаре, как в солнечном сплетении, сошлись все проблемные линии русской жизни, на которые мы постоянно натыкаемся. Вороватые чиновники, бессовестные бизнесмены, все мы, наплевательские относящиеся к вопросам безопасности. Здесь же наше вечное стремление побыстрее найти виновного и покарать его прилюдно, пусть даже он окажется и «стрелочником» – это быстрее и понятнее, чем копаться в глобальных причинах. И самое главное – это наше вечное и неотъемлемое умение договариваться».

Рубрика: Общество

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