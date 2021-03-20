"Денежка, приди! Суженый, появись!" 3 ритуала в день весеннего равноденствия

Как привлечь любовь, финансы и удачу в день, когда Солнце пересечет небесный экватор, рассказала эзотерик Рена Яндар.

20 марта наступил день весеннего равноденствия. В 12:37 по московскому времени Солнце пересекло небесный экватор и перешло из южного полушария в северное, а Земля заняла вертикальное положение относительно светила. Именно с этого момента день по продолжительности сравняется с ночью.

Согласно астрологии, в день весеннего равноденствия начинается время тепла и цветения и все вокруг наполняется энергией. Поэтому полезно совершать всяческие ритуалы. Какие именно, Sobesednik.ru рассказала светлый маг и эзотерик Рена Яндар.

Рена Яндар // Фото: личный архив

1. «Кольцо удачи» для девушек, чтобы быть счастливой и везучей.

– Для подготовки к ритуалу нужно выйти на улицу и купить живых цветов, растения также можно срезать в саду или оранжерее, – говорит Рена. – В идеале цветок должен иметь древесный стебель. Это могут быть розы, хризантемы, фрезии, ранние пионы или гортензии. Если ничего подобного не найдется – просто купите свои любимые цветы.

Для обряда также нужно раздобыть веточку дерева. Ее эзотерик советует срезать у себя во дворе, при этом спросив у самого дерева на это позволения и мысленно поблагодарив его.

– Принесите это все домой и останьтесь в комнате в одиночестве, затем зажгите несколько свечей, расставьте красивые вазы и пиалы, наполните их свежей водой и откройте окно, – советует эзотерик. – Как только «сцена» для проведения ритуала будет готова, можете приступать. Мысленно приговаривая «Ложится ветка к ветке, удачу держит крепко!», разложите на полу цветы и ветки так, чтобы они образовали круг. Важно, чтобы в круге не было просветов и растения лежали плотно друг к другу. Как закончите, войдите в весенний цветущий круг, поднимите руки и скажите: «В кольцо равноденствия удачу призываю! На год ее с собой оставляю!» Затем закройте глаза и постарайтесь ощутить себя удачливым и счастливым человеком.

При выполнении этого ритуала Рена Яндар советует максимально расслабиться, визуализируя свой успех.

– Как только поймете, что уже достаточно, откройте глаза и завершите ритуал словами «Удача впереди! Удача позади! Удача, всегда со мной рядом иди!», – продолжает светлый маг. – Затем сделайте глубокий вдох и выйдете из круга. Чтобы энергия сохранилась надолго, соберите все разложенные на полу растения и расставьте их в вазы с водой, что участвовали в ритуале. Пусть постоят в комнате до следующего дня, а свечам дайте прогореть до конца. После проведения этого ритуала вы почувствуете не только прилив бодрости и красоты, но и невероятную удачу. Только не гордитесь и не злоупотребляйте своим везением, чтобы Фортуна случайно не отвернулась.

2. Ритуал для одиноких девушек, чтобы встретить любовь и выйти замуж

Эксперт предупреждает – этот ритуал не поможет девушкам, решившим соблазнить мужчин, которые уже находятся в отношениях или в браке. В данном случае действия только навредят. Поможет ритуал лишь девушкам с чистым сердцем.

– Для этого магического действа придется выйти на улицу вечером, так как проводить обряд лучше на закате, когда происходит суточный слом энергии, – поясняет Рена Яндар. – Не спеша идите по улице, думайте о своей личной жизни, о том, как хочется любви, тепла, сильного мужского плеча и гармоничных отношений. Выберете «мужское» дерево с сильной энергетикой – это может быть клен, тополь, ясень или дуб. Подойдите к дереву, положите руку на его ствол и мысленно призовите в свою жизнь суженого и любовь.

Затем отломите у дерева веточку, повернитесь лицом к заходящему солнцу и скажите: «Зову тебя, любовь моя! Ветвью живой выкликаю, силою дня заклинаю! Приди!» И резко взмахните веткой. После этого идите домой, не оборачиваясь, а веточку заберите с собой. Дома поставьте её в воду и следите за ней. Если распустится хоть одна почка и появится маленький листок, ваш ритуал сработает и до следующего равноденствия у вас полностью наладится личная жизнь.

3. Ритуал для привлечения финансов

– Перед тем, как решите провести денежный ритуал, проанализируйте свою речь и мысли, – призывает эзотерик. – Постарайтесь исключить из лексикона слова про бедность, рассуждения о том, что богатство достаётся большим и тяжким трудом, что доступно оно только нечестным людям. Вселенная всё слышит и любые негативные мысли насчёт денег блокируют финансовое благополучие.

Поэтому постарайтесь полюбить свои денежки, настроиться на то, что вы заслуживаете богатство и готовы принять его в свою жизнь. Такие размышления лучше начать немного заранее, чтобы ко дню весеннего равноденствия уже настроиться на нужный лад и провести обряд «Денежка, приходи!»

Для начала непосредственно в день равноденствия следует вытряхнуть из кошелька и всех карманов любую мелочь, что у вас есть, и выбрать самую блестящую монетку из имеющихся.

Дальше все будет просто: трижды наговорите на монетку, поднеся её близко к губам, заговор «Монетка, блести, ко мне деньги зови! Денежка, приходи! На блеск, на зов, в мой кошелек!» – говорит Рена Яндар. – Затем, ровно в сам момент астрологического весеннего равноденствия (20 марта в 12:37 по московскому времени), положите монетку в свой кошелек со словами «Да будет так! И так будет!» И создайте так талисман.

После этого ритуала заговорённая монетка станет вашим денежным оберегом, который обязательно нужно носить при себе до следующего равноденствия. Важным условием успешности этого ритуала будет то, что вы ни при каких условиях не потратите свою волшебную монетку.