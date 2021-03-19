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18 марта, четверг

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17 марта, среда

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16 марта, вторник

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В столице задержаны два оппозиционных мундепа

Общество
11:27, 19 марта 2021

В столице задержаны два оппозиционных мундепа

В столице задержаны муниципальный депутат Останкинского округа Сергей Цукасов и его коллега от Тверского округа Галина Фильченко.

Об этом сообщили РБК сами оппозиционные политики.

По словам Фильченко, полицейские подошли к ней, когда она выносила мусор. Сейчас депутат находится в Тверском ОВД, начальник которого Михаил Смирнов, как рассказала мундеп, представлял отчет на проходившем в среду, 17 марта, заседании совета депутатов, где она «задавала ему несколько вопросов» по поводу возглавляемого им отделения.

Сергея Цукасова остановили двое неизвестных, когда он собирался ехать на работу. Мундеп отметил, что мужчины попросили его выйти из машины, не показав удостоверения. Цукасов решил вызывать ГИБДД, после чего приехал автомобиль ОВД «Останкино». Политику предложили проехать в отделение, на него составляется протокол по статье 20.2 части 8 КоАП («Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения массового мероприятия») за акцию 31 января.

Теги: #оппозиция #Москва

Рубрика: Общество

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