"Альфа-банк" пообещал выплатить 1 млн за помощь в поимке телефонных мошенников

Колл-центры мошенников, притворяющихся банками теперь и сами могут стать целью для желающих заработать. «Альфа-банк» объявил награду за информацию о телефонных мошенниках, которая поможет задержать их. Если дойдет до уголовного дела, сообщивший сможет рассчитывать на 1 миллион рублей от банка. Хотя эксперты и сомневаются в эффективности такой меры.

«Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию и дать показания для следствия», — приводит РБК сообщение кредитной организации.

В качестве информации при этом будут приниматься любые сведения: номера мошенников, записи разговора с ними (от 30 секунд), сведения о руководстве «черных call-центров», а также доносы на людей, который обратившийся считает виновным в таком рода мошенничестве.

Для сбора сведений будут использоваться отдельный сайт и почтовый адрес. Банк также гарантирует заявителям анонимность: их личные данные будут использованы лишь если понадобится выплатить вознаграждение. При этом компания предупреждает, что обратившиеся могут понести ответственность за недостоверные и заведомо ложные сведения, а также за передачу персональных данных третьих лиц.

Всего банк выделяет на эти цели пять миллионов рублей, но в случае необходимости готов потратить и больше.

В своих комментариях представители МКБ, «Открытия», Райффайзенбанка и Тинькофф банка выразили сомнение, что это поможет существенно повлиять на ситуацию. Они считают, сейчас стало слишком легко совершить звонок анонимно и вычислить мошенников по номеру едва ли удастся. Глава блока специальных сервисов Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев также считает, что едва ли мошенники начнут сдавать друг друга: доходы там куда больше миллиона, а рядовые служащие едва ли станут доносить. Это закрыло бы для них путь в криминальный мир, да и колл-центры эти, как правило, расположены не в России и работают под руководством ОПГ.