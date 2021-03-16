Во время весеннего паводка под Москвой может подтопить 158 населенных пунктов

Жителей Подмосковья предупредили о том, что этой весной в регионе ожидается необычайно мощное и долгое половодье.

«В этом году из-за обилия снега и затяжной весны половодье обещает быть небывало мощным и продолжительным. В зоны подтопления, по предварительным прогнозам, могут попасть 158 населенных пунктов, расположенных на территории 30 городских округов», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в готовность будут приведены 24 тысячи спасателей и свыше 6,5 тысячи единиц техники, в том числе авиационной.