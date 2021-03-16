Школьник-хакер сломал карьеру своей учительнице, опубликовав видео ее стриптиза

Учительница иностранных языков одной из школ Татарского района Новосибирской области уволилась после того, как ученик 9 класса разослал по чатам интимное видео с ее участием. Об этом сообщает НГС.

По версии односельчан, учительница сняла видео со своим стриптизом и сама отправила запись старшекласснику, однако это не совпадает с версией учительницы и школы.

По словам преподавателя, ролик, где она танцует и медленно раздевается, предназначался ее молодому человеку. Однако ее страницу взломали, после чего видео стало распространяться по чатам.

«Я вообще жила в городе, приезжала в село работать каждый день, и вот я приехала и через какое-то время узнаю, что мое личное видео обнародовали. Мне сказали, кто это сделал. Я сразу же поставила в известность администрацию, всё объяснила и в этот день написала заявление об увольнении. Я просто бы не смогла после этого случая работать в коллективе и смотреть ученикам в глаза», — рассказала педагог.

В школе выяснили, что страницу учительницы в соцсетях взломал ученик 9 класса, который сам во всем сознался.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе заявила, что они поговорили с учеником, и теперь с ним ведется индивидуальная работа. Она также добавила, что педагог была крепким профессионалом, вела английский и немецкий языки, работала психологом. Участвовала в конкурсе «Учитель года» и дошла до полуфинала.

Учительница рассказала, что все это стало большим шоком для нее, она с маленьким ребенком уехала в другую область. Женщина заявила, что решила поменять сферу деятельности и заниматься преподаванием больше не будет.

Дмитрий Каверин.