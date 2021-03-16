КС обязал избиркомы уведомлять кандидатов о неточностях в документах

Отныне кандидатов нельзя снимать с выборов за нарушения, на которые не обращают внимание избирательные комиссии.

Об этом говорится в постановлении Конституционного суда, опубликованном на сайте инстанции. Согласно решению КС, ошибки в документах не могут стать основанием для снятия с выборов кандидата, в случае если избирательные комиссии не предупредили о них до его регистрации.

Поясняется, что неисполнение избиркомом «обязанности по извещению кандидата о недостатках в представленных им документах способно вызвать у него уверенность в том, что он не допустил ошибок», что может повлечь отказ в регистрации. «Выявленная проблема создается как ненадлежащим исполнением обязанности кандидата по предоставлению сведений, так и бездействием избирательной комиссии», – подчеркивается в постановлении.

Решение КС вынесено по жалобе мундепа Сергея Цукасова, которого в 2019 году сняли с выборов в Мосгордуму по причине того, что вместо слова «отсутствует» в графе справки «о зарубежных обязательствах имущественного характера» политик не написал ничего. По мнению Мосгорсуда, комиссия ничего не нарушила, не указав мундепу на ошибку.