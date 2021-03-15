"Живи на 6 тысяч!": модный пластический хирург "бегает" от алиментов

Бывшая жена известного пластического хирурга из Санкт-Петербурга Константина Матвеева утверждает, что он уже год пытается скрыть свои доходы. А причина банальна – доктор не хочет платить в полном объёме алименты десятилетнему сыну. В ход идет все: справка об инвалидности, подлог документов и даже публичная переписка с сыном в соцсетях.

«Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», – сказал классик и был прав. Вот и семья известного пластического хирурга Матвеева несчастлива уже год. Ровно столько длятся судебные разбирательства об алиментах для единственного сына врача. Доктор Матвеев делает женщин счастливыми, исправляя природу, а вот единственного сына и бывшую жену считает нужным держать в черном теле. Нет денег у модного пластического хирурга на достойные алименты, и сумма в шесть тысяч рублей в месяц, по его мнению, – вполне достойная оплата для содержания и развития десятилетнего ребенка.

– Вопрос не в миллионах, – говорит бывшая жена специалиста Анна Матвеева.

Я не требую много, но, согласитесь, шесть тысяч – это смешно. Я же знаю, сколько в месяц зарабатывает Матвеев. У него операции каждый день.

Это сейчас он якобы сломал средний палец и всем его радостно демонстрирует в соцсетях. На что только не пойдёшь, чтобы не содержать ребёнка, с которым уже не живешь вместе. Я уже реально за него переживаю. Он никогда таким не был. Он очень любил нашего сына и всегда был щедр по отношению к нему, зная, как я много вкладываю в образование ребёнка. Сейчас сын стал ему просто не нужен.

История началась несколько лет назад, когда Анна Матвеева случайно узнала, что у ее любимого мужа… есть другая. И как это водится в мыльных сериалах, разлучницей оказалась его «администратор».

Пока сын Матвеева ждет от него денег, врач развлекается с новой женой в Дубае//фото: Фейсбук

– Матвеев забыл закрыть компьютер, я была дома. И вдруг пришло любовное сообщение от прекрасной молодой девушки… его «администратора», – вздыхает Анна. – Я думала, что она приличная девушка: трое детей, супруг. Пришла работать. А оказалось, ей нужен мой муж и наши деньги…

Девушка действительно была замужем, но, как говорится, «любовь нечаянно нагрянула», когда никто не ожидал. Не ожидала и супруга Анна. После развода бывшая жена подала на алименты. Вот тут-то и началось шоу. Как оказалось, помогать бывший супруг был не готов. Более того, экс-супруга уверена: он всячески использует свои связи, чтобы скрыть доходы.

– Получается, он сейчас воспитывает и содержит чужих детей, а на собственного ребёнка ему плевать, – продолжает Анна. – Он пытался баллотироваться в депутаты по району Ленобласти, откуда родом новая жена. Так и написал в анкете: воспитывает четверых детей. Отец-герой!

Анна рассказывает, что ситуация доходит до смешного. С новой дамой сердца Матвеев едет отдыхать на две недели в Дубай, где, судя по соцсетям, ни в чем себе не отказывает, а в суд врач приносит справки, что доход у него – шестьдесят тысяч рублей.

– Более того, в суд Матвеев предоставляет и справки, что он… инвалид третьей группы, – сетует женщина. – И, видимо, получает пособие по инвалидности. Но может ли оперирующий хирург быть инвалидом? Это вопрос! А вот на что он имеет права уже сейчас как инвалид третьей группы, так это на то, чтобы во время перелета в Дубай воспользоваться специализированным оборудованием и бесплатным сопровождающим.