Жительница Екатеринбурга пожаловалась на "публичный дом" в помещении Минобороны

Екатеринбурженка завалила полицию жалобами на Spa-салон, который работает в здании Минобороны.

Екатеринбурженка Маргарита Мурзина обратилась в полицию с просьбой разобраться со SPA-салоном, который работает под ее квартирой на улице Куйбышева. Причиной ее жалоб стали громкая музыка и другие звуки, круглосуточно доносящиеся из салона.

Маргарита рассказала порталу Е1, что переехала недавно и не ожидала подвоха, но со временем выяснилось что этажом ниже, по словам девушки, находится «проститутошная».

Мурзина уже не раз обращалась с жалобами в полицию. В ответ на одно из заявлений полицейские пояснили, что виной всему была уборщица, которая в ночное время громко включала музыку и ходила на каблуках. Стражи порядка добавили, что с шумной уборщицей проведена профилактическая беседа, и женщина пообещала больше так не делать.

Но пытки неприличными звуками, по словам Маргариты, продолжились, и тогда она решила сама разобраться и поговорить с владельцем салона. От него девушка случайно узнала, что здание через посредника сдается Министерством обороны.

Арендатор Дмитрий Дзись, тот самый посредник, в разговоре с порталом Е1 заявил, что претензии считает надуманными.

«Как она, находясь в квартире, решает, что там публичный дом?» – удивляется арендатор.

Он утверждает, что полиция, в том числе и по запросу Минобороны, проводила проверки три или четыре раза, но ни одной бумаги, подтверждающей, что там публичный дом, нет. Однако случаи выявления нарушений были. Так, в январе 2021 года полицейскими был составлен протокол по ст. 6.11 КоАП (занятие проституцией). Также были выявлены случаи нелегальной торговли алкоголем.

На запрос редакции Е1 с просьбой выяснить, как «эротический» салон оказался в стенах помещения Минобороны, пресс-служба Центрального военного округа ответила, что салон уже выселяют.

Spa-салон же, в свою очередь, заявляет, что закрываться они не планируют...

Дмитрий Каверин.